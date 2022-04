Un Boeing d'Air France évite le crash à Roissy

Un problème de commandes de vol, l'avion a fait n'importe quoi

Selon une information du journal Le Point, un vol New York-Paris est passé près du crash à Roissy.Un Boeing 777 d'Air France n'a plus réagi aux commandes alors que l'appareil était prêt sur le point d'effectuer son approche à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.Une partie de l'enregistrement entre les pilotes et la tour de contrôle a été diffusée. On peut y entendre un des pilotes dire : «».LE BEA (Bureau Enquête Accident) a jugé "l'incident grave" et va ouvrir une enquête de sécurité.