Un grand salon international de l’espace à Toulouse dès 2026

Pour l’aéronautique nous avons la chance d’avoir le Bourget (Salon international de l'aéronautique et de l'espace ndlr) et nous en mesurons l’importance en termes de carnets de commandes remplis, en termes aussi de progression de l’innovation et de la recherche sur l’aéronautique. Il est nécessaire que la France dispose aussi d’un salon du spatial, et naturellement, à Toulouse.

Le salon du spatial est un outil de rayonnement international. Vu le poids économique du spatial à Toulouse, Toulouse, c’est le cœur battant du spatial en Europe !

Le MEETT

On ne peut en effet, que louer ce pragmatisme et cette volonté concrète de la Présidente de Région de faire de la Ville Rose le leader français et européen du spatial, mais aussi développer encore l’attractivité touristique de Toulouse, ce dont les professionnels ne peuvent que se féliciter.Comme l’a déclaré la Présidente : «Philippe Baptiste Président-directeur général du CNES lui a emboité le pas en précisant : «Le salon aura donc lieu une année sur deux, au printemps, sur un à deux jours. Pour la première édition, 3 000 à 5 000 participants sont attendus, mais pour l’instant, aucun lieu n’a été défini. Trois possibilités sont à l’étude. « Mais ce n’est pas le plus difficile », note Carole Delga On pense bien évidement au parc des expositions de Toulouse Métropole, ‘’’’, mais qui présente le désavantage d’être assez éloigné du centre-ville. Certains souhaiteraient donc un lieu dans le centre-ville. Réponse sans doute, d’ici quelques mois.