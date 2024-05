Un marché français béni des dieux... et des compagnies étrangères 🔑

s’est réveillé

La France est un marché très spécial. Pas seulement pour moi, mais pour énormément de gens qui considèrent que Paris est la destination "la plus désirable". L’envie d’aller à Paris est très forte dans le monde entier et nous voulons être la compagnie qui aide à venir à Paris en toute sécurité et à des prix abordables.»

Lorsque le groupe Air France - KLM «» et a lancé sa filiale Transavia en 2006, les pilotes d’Air France ont fait barrage empêchant la compagnie de se développer et de rattraper son retard sur les Anglais d’EasyJet qui avaient tiré les premiers.Elles se régalent. Régulièrement interrogés dans les colonnes de TourMaG, leurs dirigeants ne jurent que par le marché français.Récemment, Bjørn Tore Larsen , le patron de Norse Atlantic Airways, installé au T3 de CDG et qui après New York vient d’ouvrir une nouvelle liaison entre Paris et Los Angeles ,nous déclarait : «le patron de la compagnie espagnole Volotea qui opère depuis ses bases françaises de Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Lourdes et Brest a fait de notre pays son premier marché.Quand nous l’avons rencontré il y a quelques jours et interrogé sur les projets de croissance pour sa compagnie,Idem pour les Espagnols de Vueling , bien implantés à Orly, mais aussi à Roissy et dont le directeur du réseau Jordi Pla Pintre, déclarait il y a quelques jours à TourMaG