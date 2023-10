Un partenariat Élite entre OnSpot et Easy 2 Call

Benoît Cerceau, le fondateur de la plateforme de conciergerie de voyage OnSpot, et Florent Martin, le fondateur du centre d'appel Easy2call spécialisé dans l'assistance transport des voyageurs en dehors des heures d'ouverture des agences de voyages et des Tour Operators, sont heureux d'annoncer un partenariat innovant et stratégique.



Benoît déclare avec enthousiasme : "C'est une collaboration qui fusionne une expertise technologique et une assistance humaine, ce qui représente une véritable révolution dans le domaine du voyage !"



Rédigé par Bianca Zanoni le Mardi 10 Octobre 2023

Le Forfait Élite : Une évolution majeure dans l'assistance voyage ! L'alliance entre la conciergerie "clé en main" et l'expertise d'Easy2call dans le transport aérien et ferroviaire (via les GDS et d'autres plateformes), permet à OnSpot de lancer le Forfait Elite. Ce forfait est conçu pour assister les voyageurs individuels tourisme, que ce soit avec le titre de transport émis par leur agence ou le Tour Operator. Il garantit aux voyageurs une tranquillité d'esprit inégalée, car le Spotter d'OnSpot sera leur unique interlocuteur pour délivrer une assistance complète de la prestation vendue, même en cas de vols manqués ou annulés.



Florent Martin souligne : "Nous sommes fiers de la création de ce forfait qui offre une assistance immédiate et complète aux voyageurs, tout en renforçant les services et l'image de marque de nos clients."



Une opportunité incontournable pour les agences de voyages ! En optant pour l'offre Elite d'OnSpot, nos clients enrichissent leur gamme de services en offrant un parcours client remarquablement positif et rassurant, 24h/24 et 7j/7.



Benoît Cerceau affirme : "Nous visons l'excellence dans le service à la clientèle. Chaque problème résolu par nos Spotters est une preuve de notre engagement inébranlable."



Nous lançons donc un appel aux agences : rejoignez le programme OnSpot et offrez à vos clients une tranquillité d'esprit et une sécurité optimale lors de leurs périples.





Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 79 78 40 04



