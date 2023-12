VVF s’engage en faveur du bien-être de ses collaborateurs

Les futurs parents auront accès à la plateforme Mylouve, qui propose des ressources et des conseils pour les accompagner dans leur parentalité. Cette plateforme constitue un outil précieux pour les collaborateurs de VVF qui se préparent à devenir parents.



« Je suis profondément convaincue que la séparation entre la vie personnelle et professionnelle est une notion difficile à appliquer. Ainsi, en tant qu’employeur/RH, il est impératif de trouver des leviers permettant à la vie professionnelle de ne pas entraver le développement de la vie personnelle, et réciproquement. Nous avons donc pris la décision d’agir en priorité sur la parentalité, un aspect fondamental de la vie. Les retours positifs issus de ces premiers accords m’ont encouragée à aller plus loin et à réfléchir à d'autres aspects de la vie, donnant ainsi naissance à l'accord 2023. Il subsiste encore de nombreux sujets que nous pouvons explorer, et le fait de savoir que cela est possible et soutenu par la Direction constitue un facteur de motivation supplémentaire. » s’est exprimée Laurène Autrand-Boyer, chargée de Missions Relations Sociales VVF.



En conclusion, VVF se positionne comme un employeur engagé en faveur du bien-être de ses collaborateurs. Les mesures mises en place témoignent de sa volonté de concilier vie professionnelle et vie personnelle, en offrant un accompagnement adapté à chaque étape de la vie de ses salariés. Cette démarche renforce l'attractivité de l'entreprise et contribue à la fidélisation des collaborateurs.