Nouveau ! Lancement de Planète bien-être sur TourMaG - Futuroscopie

TourMaG : vous voulez parler du fitness ?



Josette Sicsic/ Futuroscopie : Non. Pas seulement. Le fitness se porte bien. C’est vrai et il est devenu pour certains une pratique quotidienne que l’on exerce dans le cadre de la vie de tous les jours.



On estimait avant la pandémie à 65 millions environs le nombre de pratiquants en Europe. Dans plus de 65 000 salles. En tête, l’Allemagne avec 11,7 millions, suivie par le Royaume-Uni avec 10,4 millions de pratiquants et la France avec 6,2 millions.



C’est un véritable phénomène de société qui déborde de loin le cadre sportif. Le fitness est partout. Et, l’on en reparlera d’autant plus qu’il doit avoir une place privilégiée dans l’hôtellerie. Notamment dans l’hôtellerie d’affaires.



Pour ma part, c’est plus l’explosion des pratiques sportives qui m’importe. La moitié des Français et Françaises déclarent faire du sport. Et, l’on se rend bien compte que désormais le sport prend le dessus sur les soins de bien-être grâce à ses qualités conviviales et ludiques.



De plus, il se compose d’activités souvent gratuites ne nécessitant pas de grandes dépenses (excepté pour le golf, la voile et le ski...). Et, il aide à muscler et sculpter le corps tout en le prévenant contre l’obésité ou simplement la laideur. Il est donc un allié exceptionnel pour tous ceux qui aspirent au bien-être. Vous verrez… la prolifération de l’offre sportive va se poursuivre et s’étendre d’autant plus que dans nos civilisations occidentales les vertus du sport ont toujours été célébrées.