Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Le groupe hôtelier marseillais acquiert son 27e établissement


Le groupe Vacances Bleues a fait l'acquisition du Club "Le Grand Air" situé à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’Île d’Oléron. Ce village vacances classé 3 étoiles, niché dans une pinède de 2,5 hectares, devient la 27e adresse du groupe et lui permet de consolider sa présence en Charente-Maritime, où il est déjà implanté avec la Résidence Les Coteaux de Jonzac.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Vacances Bleues accélère son développement sur la façade Atlantique avec l’acquisition du Club "Le Grand Air", sur l’Île d’Oléron - Photo : Vacances Bleues
Le groupe Vacances Bleues a annoncé, le 13 janvier 2026, l'acquisition du Club "Le Grand Air" situé à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’Île d’Oléron.

Situé en lisière de forêt et à proximité immédiate de trois plages, l’établissement propose des hébergements pouvant accueillir jusqu'à six personnes, répartis dans un parc entièrement piétonnier.

L'offre de loisirs s'articule autour d'une piscine chauffée, d'infrastructures sportives et de clubs enfants gratuits de 3 à 17 ans, avec des programmes thématiques comme le séjour « Petit Écolo ».

Côté gastronomie, l'accent est mis sur les circuits courts et les expériences locales.

Parmi les prestations signatures, les clients pourront profiter de la privatisation du P'tit Train de Saint-Trojan pour des dégustations sur la plage face à l'Atlantique, profitant ainsi du cadre exceptionnel de « l’Île Lumière ».

Un levier de croissance durable pour le groupe

Cette acquisition s'intègre dans un plan de transformation global à l'horizon 2026-2027.

Jérôme Vayr, président du Directoire de Vacances Bleues, voit dans cette adresse un levier de différenciation pour accélérer la vision d'un tourisme responsable et humain.

Le groupe prévoit une modernisation progressive des hébergements et un renforcement de l’offre sportive outdoor (cyclotourisme, sports nautiques).

L’engagement RSE sera également au cœur du projet, avec des actions structurées autour de la protection de la biodiversité littorale et des partenariats locaux, visant à faire de ce club une destination de référence pour le tourisme familial sur la façade Atlantique.

A lire aussi : Vacances Bleues poursuit la rénovation de son parc en 2025

