Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Le groupe hôtelier marseillais acquiert son 27e établissement

Le groupe Vacances Bleues a fait l'acquisition du Club "Le Grand Air" situé à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’Île d’Oléron. Ce village vacances classé 3 étoiles, niché dans une pinède de 2,5 hectares, devient la 27e adresse du groupe et lui permet de consolider sa présence en Charente-Maritime, où il est déjà implanté avec la Résidence Les Coteaux de Jonzac.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 19 Janvier 2026

Lu 190 fois