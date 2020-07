Vacances : la France sinon… rien ?

Le tourisme outgoing est out pour plusieurs mois....



On s’en doutait mais les faits récents et les dernières nouvelles en provenance du front de la Convid-19 le confirment.



La résurgence voire la flambée virale en Catalogne, met de nouveau les clignotants au rouge et risque de mettre un terme aux départs vers l’Espagne alors que la saison bat son plein.



Non, la pandémie ne disparaît pas avec la hausse des températures.



Tous les pronostics sont déjoués de côté là. En attendant le vaccin et/ou le traitement miracle (?), seules les mesures de confinement et les gestes de distanciation peuvent ralentir le phénomène à défaut de le faire cesser.



Mais cela ne suffit pas : au moindre relâchement, il revient au galop. Et si l’Espagne et le Portugal malgré leurs précautions sont particulièrement menacés, la France n’est pas épargnée avec l'avènement de nouveaux foyers et la hausse du coefficient de contamination.



Particulièrement dans les régions (Bretagne, région SUD…) où les flux migratoires estivaux sont les plus importants.



Même les DOM-TOM, dont l’ouverture problématique a fait couler beaucoup d’encre, restent d’un accès délicat. Les tests (PCR), leurs délais de validité et les horaires d’ouverture des laboratoires le week-end s'avèrent un véritable casse-tête chinois pour les candidats au départ.