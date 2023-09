Varadero L’Histoire de Varadero

La première ébauche de la péninsule de Varadero sur une carte date de 1540. A l’arrivée des espagnols à cette époque, les aborigènes vivaient dans cette région de Cuba.

Les conquérants s’intéressèrent au site en premier lieu pour ses salines. En plus du sel, l’endroit servait à l’échouage des bateaux. On les immobilisait volontairement pour réaliser leur entretien. On doit d’ailleurs le nom de « Varadero » à cette pratique dont la traduction serait « lieu d’échouage ».



En 1883, apparaît la première maisonnette, en bois, construite par des habitants de Cardenas (à 9km), à des fins « balnéaires ». A cette époque de fin 19ième, c’était un des rares endroits au monde où l’on se baignait… à l’air libre, lorsque la pratique du moment était de se mettre à l’eau dans de petits abris construits sur les plages à cet effet.



Ce « dévergondage » attira les progressistes américains. Parmi eux, Irénée Dupont de Nemours, qui s’empressa dès 1926 d’acheter à 15 centimes USD l’hectare, plus de la moitié des terrains composant la péninsule. La même année il fit construire sa maison qu’il baptisa, inspiré par un poème de Samuel Taylor, Mansion Xanadu, toujours appelée aujourd’hui Casa Dupont.

En se promenant dans Varadero on voit encore beaucoup de constructions issues de cette prestigieuse époque. Et en 1950 lors du concours international d’architecture, de nombreux candidats choisiront Varadero comme site afin de réaliser leur œuvre. De cet évènement témoigne la fameuse maison rebaptisée récemment Casa Perla.



Après le « Triumfo de la Revolucion » Fidel Castro rendit les plages publiques, aménagea certaines installations selon ses besoins révolutionnaires, facilita notamment l’accès aux hôtels à la population, y implantera un des centres de la campagne d’alphabétisation, ou encore mettra à disposition une villa pour le repos des cosmonautes russes de retour sur Terre…, la Casa Cosmonauta.



Depuis 1990, la péninsule a retrouvé sa vocation de premier centre touristique de Cuba. Elle a seulement perdu sa caractéristique nationale pour ne se consacrer quasiment qu’à l’international… Le mal nécessaire, comme on dit à Cuba, pour la survie économique du pays est devenu le tourisme. Et Varadero s’est transformée en figure de proue de cette nouvelle économie.



Pendant les belles années de la Revolucion, les cubains rêvaient de Varadero, comme les Français de Cannes, Biarritz ou Saint Tropez. Le site était synonyme de vacances, soleil, détente. Les plus nantis y possédaient une maison secondaire. Gagner quelques jours à Varadero était la récompense maximum pour un travailleur cubain, membre d’un organisme politique, tel que le Parti Communiste de Cuba.



Car même si l’on tente de la réduire à un simple centre touristique, Varadero est vivante. L’essentiel de son activité est bien sûr orienté sur l’exploitation de ses hôtels, moteur de l’économie, mais on peut encore y découvrir une âme de petite ville riche d’Histoire. Les activités récréatives, bars, restaurants, cabarets, centres culturels imposent une résistance évidente face aux grands hôtels organisés en « tout inclus ».

Loger à Varadero, entre confort et architecture.



Formule Tout Inclus

Les hôtels tout-inclus appartiennent à la nouvelle génération d’hôtels construite dans les années 2000. Ils répondent aux critères de confort internationaux, sont respectueux de l’environnement, et sont situés sur les meilleurs tronçons de plage de la péninsule.



Hôtels Confort

Au minimum 4 étoiles norme locale, notre choix actuellement du meilleur rapport qualité/prix, tenant compte de la qualité de service, de la gastronomie, du confort des chambres, de la position sur la plage de Varadero ainsi que des espaces extérieurs respectant l’environnement.



Pour les familles

Sol Palmeras





Pour les adultes (à partir de 16 ans)

Memories Jibacoa Un des premiers hôtels construits lors de l’ouverture au tourisme dans les années 90, et inauguré par Fidel Castro lui-même. La structure du bâtiment principal, en forme de fer à cheval, propose de grands espaces bien aérés. Restaurées récemment, les chambres sont spacieuses et très bien équipées. Quelques bungalows dans les jardins sont d’un confort plus rudimentaire, mais sont très bien intégrés à la nature environnante. L’hôtel bénéficie surtout d’un superbe jardin au bord d’une des plus belles plages de Varadero, facile d’accès. L’offre gastronomique est standard, conforme à tous les 4 étoiles de Cuba. Le service est excellent, offert par une équipe de longue expérience. Un hôtel très bien organisé pour un séjour en famille, avec de nombreuses animations. Prix de la demi-double à partir de 90€ la nuit.





Hôtel Supérieur

Parmi les 5 étoiles norme locale, notre choix s’oriente sur la base des mêmes critères : qualité de service, gastronomie, confort des chambres, position sur la plage de Varadero et espaces extérieurs respectant l’environnement. Pour chacun de ces critères, les prestations devant être tangiblement supérieures à celles de l’hôtel 4*



Pour les familles

Paradisus Varadero Situé entre les montagnes luxuriantes et la plage d'Arroyo Bermejo, sur la route entre Varadero et La Havane, l'hôtel est entouré de végétation. Sa structure générale est simple, pratique et très bien entretenue. Les chambres sont classiques et bien équipées. Le service Diamond Club permet de profiter d'une assistance sur-mesure. Le Jibacoa est une petite structure organisée et gérée par une équipe de grande expérience. L'ambiance y est presque familiale. L'hôtel proposent des éco-aventures comme la plongée sous-marine et le snorkeling sur des récifs coralliens proches du rivage. Les propositions gastronomiques sont de qualités, soutenues par un large choix de boissons. Prix de la demi-double à partir de 80€ la nuit en service Diamond Club.



L’hôtel possède une grande expérience en matière d’organisation de spectacles en tous genres. Il en résulte un service de grande qualité, où le client peut demander toutes sortes de prestations sur-mesures. On se pliera en quatre pour le satisfaire. C’est également un très bon choix pour un séjour en famille, et notamment avec les plus petits qui sont pris entièrement en charge par des puéricultrices professionnelles dans des espaces conçus sur-mesure pour les occuper, avec ou sans les parents. Les chambres, minimum Junior-suite, sont donc très spacieuses, et bien équipées, certaines avec une douche extérieure, ou un jacuzzi dans la chambre. Prix de la demi-double à partir de 115€ la nuit en service The Reserve.



Pour les adultes (à partir de 16 ans)

Royalton Hicacos Le Paradisus Varadero est emblématique parmi les hôtels balnéaires de Cuba. Il marque le tournant vers une sensibilisation aux espaces protégés. Le concept venant de Bali, on retrouve dans l'architecture de l'hôtel des caractéristiques telles que les grands espaces d'un seul étage, très bas, ouverts aux quatre vents, peu de cloison, intégrés à la nature. Le Paradisus est littéralement sur la plage, celle-ci est en forme de crique, elle est visible depuis tous les espaces communs de l'hôtel principal. Le complexe s'est agrandi par la suite vers le Royal Service, et vers The Reserve.

Hôtel bien entretenu, constamment rénové pour le maintien de sa structure en bois. Bénéficie d'approvisionnement direct, notamment pour la gastronomie lui permettant un large choix de boissons et une cuisine diversifiée. L’hôtel Royalton Hicacos est considéré parmi les 10 meilleurs de sa catégorie à Varadero, et en général à Cuba. Le service est soigné, les prestations gastronomiques, bars et restaurants de qualité. L'accès à la plage est facile. Celle-ci étant néanmoins protégée par des plantations endémiques et une dune de sable. L'ambiance en soirée est festive grâce à de nombreux bars et à l'animation ; toutes ces activités étant regroupées dans le même secteur, loin des chambres. Celles-ci sont agencées dans de petits édifices en bois typiquement caribéens rappelant des bungalows. La végétation est omniprésente très bien entretenue, notamment grâce au système de passerelle permettant la communication entre chaque édifice de l'hôtel. Prix de la demi-double à partir de 150€ la nuit en service Diamond Club.

Histoire et architecture Les logements insolites - toutes ont la dénomination Casa bien qu’ils s’agissent d’établissement gérés par l’État - sont à caractère historique. Tous trois racontent l’histoire de leur époque, celle des années 30 et les débuts du tourisme balnéaire, celle de la conquête spatiale ou encore celle de la grande époque américaine des années 50.



La Casa Dupont ou Mansion Xanadu, des années 30



Irénée Dupont de Nemours, avec l’essor de Cuba et plus particulièrement Varadero, s’empressa dès 1926 d’acheter plus de la moitié des terrains composant la péninsule. Il réalisa la meilleure opération immobilière de l’époque, revendant petit à petit en parcelles et au centuple. La même année il fit construire sa maison qu’il baptisa, inspiré par un poème de Samuel Taylor, Mansion Xanadu, ce qui signifierait : « terre prodigieuse », un nom effectivement choisi à propos… Les architectes Govante et Lavaroca, à qui on doit également le Capitole et la bibliothèque nationale de La Havane, réalisèrent ce qui constitue, encore aujourd’hui, un cas d’école (d’architecture), de par son style atypique et néanmoins très réussi de cette résidence qui sert maintenant de Club House du Golf de Varadero.

La maison Xanadu reste le témoignage de l’époque du développement mondial de l’activité balnéaire. Elle est aujourd’hui aménagée en restaurant, Las Américas, c’est une des meilleures cuisines de Varadero. Le mirador a été transformé en bar et sa petite terrasse offre une superbe vue sur le golf et la mer. L’accès à la plage privée est direct. Elle dispose de 8 chambres, dont deux se partagent un salon commun, et la chambre d’Irénée à laquelle on peut ajouter un chambre simple. Toutes ont vue sur la mer. Les chambres, et l’établissement en général est « dans son jus », c’est à dire disposant des équipements de l’époque sans trop de restauration, ce qui lui confère un certain charme mais ne satisfera pas les inconditionnels du confort hôtelier. La Casa Dupont est davantage une auberge où office un personnel sympathique qu’une hôtellerie de luxe, ceci, malgré son histoire et ses hautes références architecturales. Prix de la demi-double à partir de 115€ la nuit, en formule demi-pension.





La Casa Perla, des années 50



Situé dans le centre de Varadero, cet hôtel boutique réservée aux adultes (+16 ans) combine le style d’une maison de villégiature d’avant la Révolution, avec un emplacement idéal face à la mer. L'hôtel propose 10 chambres de luxe à la décoration cubaine contemporaine, un service de restauration et bar 24h/24 non inclus, et un service de majordome personnalisé.

Mystique Casa Perla, marque de la chaîne hôtelière Royalton Blue Daimond, s'inspire de l'architecture cubaine classique des années 1940-50. Toute les chambres, situées dans un seul bâtiment, sont aménagées avec un design unique et un style élégant. Elles ont vue sur la mer ou sur les jardins de l'hôtel. Parmi les 4 chambres avec vue mer et équipées de jacuzzi, une est située directement face à l’océan. Prix de la demi-double à partir de 125€ la nuit, en formule petits-déjeuners.



La Casa Cosmonauta, des années 70



Youri Gagarine est venu se reposer à Varadero en Juillet 1961, environ 100 jours après son - et le - premier voyage dans le cosmos. En 1975, inspirée par Celia Sánchez, héroïne de la Révolution, bras droit de Fidel Castro, la Maison des Cosmonautes a été créée par l'éminent architecte cubain Antonio Quintana Simonetti (1919-1993), considéré comme un précurseur du modernisme dans l'architecture cubaine. L’objectif de la résidence, dont la forme rappelle celle d’un vaisseau spatial, était de permettre aux cosmonautes soviétiques de venir récupérer après leur séjour dans l’espace.

Le premier cosmonaute cubain, le général de brigade Arnaldo Tamayo Méndez, et son compagnon de voyage cosmique, Yuri Romanenko, ont eux aussi passé leur séjour de repos à leur retour sur Terre dans la maison. Tamayo réalise son unique vol cosmique pendant une semaine à bord de Soyouz 38, en septembre 1980.

La Casa Cosmonauta a été restaurée une première fois en 2011. Elle est fermée actuellement, faisant l’objet d'une réparation capitale. Jacuzzi extérieur, bar-terrasse, salle de petit-déjeuner avec vue panoramique sur la mer, mini-buffet et service à la carte sont parmi les services proposés. Le plus remarquable de la Casa Cosmonauta reste l’emplacement même de l’hôtel, sur une des plus belles portions de plage de Varadero. Sa forme futuriste de vaisseau spatial permet un accès direct à la mer. Les intérieurs sont tous à l’étage et les grandes baies vitrées préservent le contact permanent avec l’environnement marin. Parmi les installations de l'hôtel figurent une salle de lecture, une salle de sport et une salle de massage. Il comprend dix chambres standards supérieures de plus de 50 m2, équipées d’un dressing, salle de bain avec douche balinaise et terrasse avec vue panoramique.



