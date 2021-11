Variant Omicron : l'OMS conseille aux 60 ans ou plus de reporter leur voyage

"rester vigilants face aux signes et symptômes du COVID-19, de se faire vacciner lorsque c'est leur tour et d'adhérer aux mesures de santé publique et sociales à tout moment et quel que soit leur statut vaccinal, notamment en utilisant des masques de manière appropriée, en respectant la distance physique, et en évitant les espaces bondés et mal ventilés."

"aux personnes souffrant ou risquant de développer une maladie COVID-19 grave et de mourir, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus ou celles souffrant de comorbidités (par exemple, maladie cardiaque, cancer et diabète), de reporter leur voyage".

"Les voyages internationaux essentiels - y compris les voyages pour des missions d'urgence et humanitaires, les voyages du personnel essentiel, les rapatriements et le transport par fret de fournitures essentielles - doivent continuer à être prioritaires à tout moment pendant la pandémie de COVID-19."