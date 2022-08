Vincent Etchebehere : mettre l’intelligence collective au centre du voyage responsable

« Transformer les choses à la hauteur des enjeux, c'est l'affaire de tous »

« Notre priorité est d'expliquer, former sur ces enjeux fondamentaux et les grands défis pour l'ensemble de nos équipes. Le changement climatique c'est une notion floue qu'on a tous du mal à appréhender. Notre priorité, c'est d'expliquer les enjeux et notamment autour de l'aviation »

« À partir d'éléments des rapports du GIEC, on comprend les causes et les conséquences. Au sein d'Air France, surtout, on se demande derrière : qu'est-ce que j'en tire comme conclusion, à l'échelle individuelle et professionnelle ? C'est un élément essentiel »

Faire ensemble. Pour Vincent Etchebehere, directeur Développement Durable et Nouvelles Mobilités d’Air France-KLM depuis 2020, c'est la base de toute action.Le groupe a des objectifs en terme d'empreinte carbone : neutralité carbone d'ici 2050, et surtout un engagement certifié SBTi de limitation des émissions sous 2°C, conformément à l’Accord de Paris.Il s'engage aussi à réduire le plastique à usage unique, l'empreinte sonore, à travailler sur la gestion des déchets, à une politique RH plus inclusive...Mais pour Vincent Etchebehere,affirme-t-il.Mais comment mobiliser l'ensemble des employés d'un groupe qui compte 55 000 employés ?Organisation de webinaires, création de supports et notamment d'un mooc... Mais surtout, organisation de Fresques du Climat , qui organise l'intelligence collective autour d'un socle de connaissance des mécanismes du dérèglement climatique.