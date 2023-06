Virgin Galactic : c’est reparti … ?

Suite à cette annonce, la société Virgin Galactic a retrouvé la confiance du marché puisque l’action SPCE, bien que restant loin de son sommet, a grimpé jusqu’à 42%. Alors qu’en 2022, Virgin Galactic enregistrait 500 millions de dollars de pertes, il s’agit là d’un geste fort de la part des investisseurs.



Cette reprise des vols de Virgin Galactic, a une double conséquence :



- Pour Virgin tout d’abord et les 800 clients qui d'ores et déjà acheté leur billet, ainsi que pour le succès et la pérennité de la compagnie.



Pour mémoire, l'entreprise a déjà pré-vendu quelque 800 tickets pour l'espace : 600 entre 2005 et 2014, pour un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars, et 200 supplémentaires ces dernières années, pour 450.000 dollars l'unité.



- Ensuite l’aspect opérationnel du tourisme spatial, qui puisqu’outre l’envoi de 9 passagers par Space X autour de la lune lors d'une mission de six jours, nommée "Dear Moon", attendue avant la fin de l'année, Jeff Bezos, qui lui aussi avait interrompu son programme suite à l’accident d’une fusée New Shepard en septembre 2022, promet de reprendre rapidement ses vols, sans pourtant en présider les dates.



Il nous reste plus qu’à attendre la fin du mois (entre le 27 et 30 juin) avec confiance.

Comme toujours une question de patience pour celui qui s’intéresse au Tourisme Spatial.