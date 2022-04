Volotea : les pilotes appellent à la grève deux week-ends

Le SNPL pointe du doigt : "Cette course vers toujours plus de moins disant social est intenable, notamment en raison des conditions précaires que cette situation génère chez les navigants, dont les conditions générales de travail ne cessent de se dégrader, sans compter l’épuisement physique et mental des employés qui fait courir un risque quant à la sécurité des vols.



Les employés sont constamment mis sous pression, pour faire voler les avions le plus possible, ce qui conduit à des biais opérationnels et réglementaires. Cette pratique est ancienne et VOLOTEA a d’ailleurs dû répondre de possibles infractions relatives à la durée du travail intervenues dans le courant des années 2018 et 2019, le 5 avril dernier devant une juridiction Nantaise".



Il ajoute : "depuis des mois, malgré les demandes, les alertes ou même les condamnations, la direction de VOLOTEA ne prend en compte aucune des revendications légitimes de ses navigants."