Volotea va inaugurer une base à Lourdes

Lourdes - Paris Orly

Volotea opèrera deux fois par jour, les matins et soirs, la ligne Tarbes Lourdes - Paris Orly dès le 1er juillet 2022.



Lourdes - Strasbourg

Volotea opèrera deux fois par semaine, les lundis et vendredis, la ligne Tarbes Lourdes - Strasbourg dès le 1er juillet 2022.



Lourdes - Naples

Volotea opèrera deux fois par semaine, les mercredis et samedis, la ligne Tarbes Lourdes - Naples dès le 2 juillet 2022.



Lourdes - Palerme

Volotea opèrera deux fois par semaine, les mardis et samedis, la ligne Tarbes Lourdes - Palerme dès le 2 juillet 2022.



Lourdes - Venise

Volotea opèrera deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, la ligne Tarbes Lourdes - Venise dès le 3 juillet 2022.