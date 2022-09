Vous souhaitez simplifier la gestion de vos dossiers sinistres ?

Être un facilitateur pour ses clients et leurs démarches pour qui l’assurance n’est pas leur cœur de métier

Gagner en autonomie

Offrir la maîtrise complète d’un dossier de A à Z

Gagner en productivité

Fluidifier la gestion du traitement de l’étude du dossier

« Satisfaire nos clients et faciliter la vie de nos assurés sont nos priorités, nous nous efforçons chaque jour à rendre leurs expériences meilleures et libérer leur esprit pour qu’ils puissent se concentrer sur leur métier : le travel »

C’est pour cela, qu’après avoir dialogué en interne, écouté les besoins et échangé avec des professionnels du tourisme, que ASSUREVER innovera en mettant à disposition de ses clients dès 2023 son nouvel outil : l’Auto-Indemnisation, un outil qui simplifie la vie du conseiller voyages et celle de ses clients :Fini pour l’agence de voyage l’envoi des justificatifs par mail ou par courrier. Fini le stress et l’inquiétude pour l’agence de voyages d’avoir à appeler le service Indemnisation pour savoir où en est la gestion du dossier. Fini également pour l’agence de voyages de se demander si son client a envoyé tous ses justificatifs médicaux.Ce nouvel outil réunit dans un seul et même dossier unique toutes les informations utiles à la déclaration et à l’importation des justificatifs avec un espace dédié uniquement aux professionnels du tourisme pour importer leurs justificatifs agence et pour échanger avec les rédacteurs sinistres d’Assurever ainsi qu’un espace dédié uniquement aux assurés leur permettant d’importer leurs justificatifs personnels tout en respectant le secret médical.L’accès au dossier étant H24 et 7j/7 : l’agence, le voyageur et le rédacteur, tous trois acteurs principaux de la bonne gestion du sinistre auront une visibilité instantanée à toute heure du jour et de la nuit sur l’état d’avancement du dossier. Chaque partie visualisera les pièces justificatives déjà réceptionnées et celles éventuellement manquante pour poursuivre l’étude du dossier.De plus, dès la déclaration du sinistre, le dossier sera pré-rempli, reprenant ainsi les informations capitales et nécessaires à l’étude : entre autre le nom/prénom des assurés, montant du séjour assuré, montant de l’assurance, montant des frais d’annulation.Les objectifs d’Assurever pour ses clients distributeurs :