Parmi d’autres, la honte de polluer dans les airs poursuit son œuvre de dénonciation de l’aérien et des croisières, mais pas tellement de l’automobile pourtant responsable d’ émissions exagérées de CO2.



Cette attitude en train de se propager traduit le malaise de certains préférant tenir leurs voyages secrets et annonce surtout que des quotas de voyages autorisés annuellement pourraient être instaurés ainsi que la mise en place de passeports écologiques.



Un nouveau casse-tête pour les voyageurs qui devraient aussi être de plus en plus soumis à des taxations sur les sites trop fréquentés. Et à défaut, en être refoulés.



… Ainsi, peu à peu, le tourisme pourra-t-il perdre son statut de « droit » pour devenir une pratique régulée pour les plus privilégiés d’entre nous.



Menaçant aussi de générer plus de stress que de plaisir, il risque d’autant plus d’être remplacé par d’autres activités de loisirs que les intempéries, guerres et autres crises économiques comptent bien imposer plus massivement leurs lots de désagréments et d’impondérables.



Ce qui nous souffle un conseil : cajolez vos clients, informez-les et surtout sécurisez les…