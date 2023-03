Voyages Eurafrique fête ses 60 ans et prépare l'avenir 🔑

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

C'est un salon important pour Amadeus

Il nous permet de revoir les clients Eurafrique, d’avoir leurs retours sur nos outils et de partager les évolutions de nos solutions et innovations, notamment sur Cytric et NDC.



Nous profitons de ce moment précieux pour promouvoir notre partenariat historique avec Voyages Eurafrique, que nous accompagnons depuis plus de 35 ans

Je passe voir les équipes tous les mois, notamment celles du plateau d'Aix Les Milles

Un an et demi après la dernière édition, a réuni à nouveau ses partenaires et ses clients pour son traditionnelà Aix-en-Provence, ce mardi 21 mars 2023.Sur le même format qu'en 2021, quelque 200 participants étaient attendus, à l'Hôtel Renaissance, dont le Groupe est propriétaire avec d'autres partenaires.Au fil des heures, la fréquentation s'est intensifiée, malgré la pénurie d'essence qui impacte actuellement les déplacements en région Paca., commente Ariane Fabre, manager commerciale d'Amadeus IT Group.".Air France, de son côté, est un partenaire historique de Voyages Eurafrique. ", indique Marie-Laure Descamps, attachée commerciale d'Air France. Le salon lui permet donc de voir les équipes, mais aussi les clients déjà en compte, dans un cadre différent.D'autant plus qu'en revoyant ses cabines, mais aussi en affectant