Voyages Vert Vous - Irlande (épisode 9)

Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène en Irlande.



Partez hors des sentiers battus dans la vallée de la Boyne, berceau historique de l'Irlande. Voyagez à travers ses pâturages verdoyants, ses châteaux et ses légendes. Découvrez les vraies origines d'Halloween, dans le comté de Meath.



Enfin rencontrez la Comtesse de Conyngham et Luciano, qui ont monté une ferme éco-touristique à deux pas du château et préservent une race bovine locale.