Voyages sous confinement : la Polynésie défierait-elle Jean Castex ?

Et selon nos informations, le SETO et les EDV ont fait une demande à propos du décret polynésien et la réponse du MEAE reste inlassablement la même : il est interdit de quitter son domicile sauf exceptions limitées à 8 rubriques (Article 4 alinéa 2).



Reste que le communiqué polynésien sème le doute dans la tête des voyageurs et jusqu'aux hôteliers et prestataires locaux.



"Ce communiqué du Haut-Commissariat crée un réel trouble notamment chez nos prestataires sur place" précise Hélion de Villeneuve. "C'est totalement incohérent. Les hôteliers ne comprennent pas pourquoi nous annulons les voyages. Et puis, il faut souligner aussi que nous avons un problème de responsabilité vis à vis des clients."



Contacté par nos soins vendredi, l'Office de tourisme de Tahiti et ses îles, attendait des précisions...



Du côté des prestataires aériens, le flou artistique est aussi de rigueur.



Mais finalement, peut-être que cette ambivalence arrange certains ?