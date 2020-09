easyJet réduit la voilure sur le 4e trimestre 2020

easyJet a annoncé qu'en raison "des restrictions gouvernementales en constante évolution à travers l'Europe et des mesures de quarantaine au Royaume-Uni, y compris les annonces du 7 septembre 2020 qui ont retiré sept îles grecques de la liste d'exemption" la compagnie prévoit désormais de voler "légèrement moins que les 40% de la capacité prévue pour le quatrième trimestre 2020".



" Nous continuons de nous concentrer à la fois sur un programme de vol à contribution positive, et sur notre trésorerie grâce à notre programme de réduction des coûts au sein de toute l'entreprise. easyJet continuera également à examiner régulièrement ses liquidités afin d'évaluer toute autre possibilité de financement " explique le transporteur orange dans un communiqué de presse.



" Comme précisé lors de nos résultats du troisième trimestre, nous surveillons de près le comportement de nos clients afin d’ajuster notre programme de vol à la demande. Suite à la mise en place de quarantaines supplémentaires pour sept îles grecques et à l'incertitude persistante que cela entraîne pour les clients, la demande est désormais susceptible d'être davantage affectée et donc plus faible que prévu."



(...) Nous avons appelé le gouvernement britannique il y a de cela plusieurs semaines à opter pour un système de quarantaine ciblé, régionalisé plus prévisible et structuré afin que les clients puissent planifier leur voyage en toute confiance " a expliqué Johan Lundgren, directeur général d’easyJet.