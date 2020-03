faites la paixNicolas Brumelot (Misterfly) : BSP-IATA, "Laisser mourir les agences de voyages, cela me révolte !"

TourMaG.com - Connaissez-vous le nombre de remboursements que doit traiter Misterlfy ?



Nicolas Brumelot : Nous n'avons pas de chiffres, hier nous avions plus de 10 000 billets identifiés, sur les 15 jours de confinement, or nous savons que pour beaucoup de pays les frontières seront fermées au-delà du 30 avril.



Nous n'avons pas commencé à annuler les vols du mois de mai, Air France propose son mécanisme de remboursement sous forme d'avoir, à tous les vols jusqu'à fin mai.



Le comportement de Tap Portugal et d'Air Europa est un comportement de voyous, en nous obligeant de passer par le DAR. C'est particulièrement choquant. Nous avons connu ça avec Aigle Azur, qui avait changé sa procédure de remboursement avant sa faillite, nous nous sommes retrouvés avec des billets qui ne sont pas passés au remboursement. Nous avons été de notre poche pour plusieurs centaines de milliers d'euros.



Nous avons plus de 20 000 mails non traités, puis nous avons des appels de clients stressés.



Nous sommes le fusible pour les compagnies aériennes, alors que les passagers veulent récupérer leur argent, Air France et les autres nous disent que la seule solution est l'avoir.



TourMaG.com - De cette crise sans précédent naîtra sans doute une nouvelle donne dans les relations TO/distribution, mais aussi entre les compagnies et leur distributeurs ?



Nicolas Brumelot : Je pense que vous avez raison, il sera indispensable de remettre les choses à plat. Le monde a changé.



Il faudra faire tout cela à tête reposée et que tout le monde fasse des compromis.



TourMaG.com - La pérennité de Misterfly est-elle remise en question ?



Nicolas Brumelot : Je pense qu'aucune entreprise du tourisme ne peut prédire ou savoir, même les plus solides, si elle en sortira. Cela dépendra de la durée de la crise.



Sur les prochaines semaines, les mesures prises et nos actionnaires m'évitent la peur du lendemain. Après, aucune entreprise ne peut survivre, si la situation actuelle perdure sur les 6 prochains mois.



Je dis à mes confrères : ne prenez pas de demi-mesure, mais plutôt des décisions fortes. Tout se passe en seulement quelques heures ou jours.



Ma recommandation est : dépenser le moindre euro comme si c'était le dernier. Il n'y a pas de petites économies, il faut tout négocier.



En espérant que IATA ne nous mette pas un coup de poignard dans le dos. Le couperet arrive très vite.



Le SETO s'est particulièrement mobilisé, il faut le féliciter, mais aussi se rendre compte qu'en France tout bouge tout plus doucement que partout ailleurs.