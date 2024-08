Aérien : Les TO (r)appellent les compagnies à leurs responsabilités !🔑

Et comme l'a dit René-Marc Chikli, Madère n'a pau eu le monopole du bourbier.



Face à des compagnies qui n'assument pas leur responsabilité et tordent la loi, sans sourciller ni baisser la tête, des professionnels se sont tournés vers les avocats spécialistes de la question comme Emmanuelle Llop ou Chloé Rezlan, pour trouver des réponses et sonner la charge.



" La 1ère problématique de l'été, pour nous, a été l'aérien.



Entre les vols annulés de manière intempestive, retardés, les compagnies ont régulé pour diverses raisons... et nous mettent dans l'embarras.



Pour être honnête, l'impact a été moins important que les années passées, mais les conséquences fluctuent d'un jour sur l'autre, " déplore Olivier Velter, directeur commercial de Top of Travel.



Certains confrères n'ont pas eu les mêmes turbulences, sans doute en raison du lieu d'origine des départs.



Pour Boomerang, près de 40% des voyages durant l'été partent depuis un aéroport parisien et, pour une fois, ADP a été épargné par la cacophonie aérienne.



Alors que pour Top Of Travel, dont l'une des spécificités reste les départs depuis la province, sauf que les fréquences des rotations sont bien moindres, avec parfois un seul vol dans la semaine.



En cas d'annulation, ne serait-ce que d'un seul vol, cela déclenche la pagaille chez les TO.



" Nous avons eu quelques régulations, mais ce n'était pas massif.



Les ondes de choc sont souvent beaucoup plus importantes que l'impact réel de l'élément déclencheur, que ce soit une grève ou un évènement naturel. Nous constatons que les transporteurs profitent du moindre prétexte pour modifier les vols.



Nous avons fait face à des situations compliquées.



Après c'est notre métier : plus c'est difficile, plus le client est satisfait de nous (rires, ndlr),]i" déplore fataliste Erwan Corre, le cofondateur de Worldia.



Un phénomène anticipé par Ôvoyages.