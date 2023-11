Agence de Voyages : la fin du mois avant la fin du monde ?

pour le 1er janvier 2024,

encore une perte de qualité de service,

Pour les agences loisirs, 2024 devrait être marqué par plus de vente auprès des réceptifs, plus de packages maison et dynamiques, mais aussi une bonne partie qui s’attend à finalement assez peu de changement,

Les commissions continuent d'augmenter, les délais de règlement ne sont pas toujours favorables à l'activité des tour opérateurs.



A cela, vous ajoutez que la responsabilité de plein droit se reporte sur les agences de voyages. J'ai l'impression que la marge réalisée dans le sur-mesure est un fantasme,

Et demain cette part est censée grandir.Air France a retiré ses premiers prix du cryptique. Les tarifs NDC de la compagnie nationale sont plus bas de l'ordreUn transporteur qui maintient bien sa surcharge "" selon Henri Hourcade. La SNCF n'est pas en reste non plus, avec une migration pas toujours très heureuse de son inventaire dans le PAO. Là aussi, des choses sont à améliorer, avec "" d'après une participante.A ce niveau, ce sont surtout les GDS qui seraient à la traîne sur le développement des fonctionnalités.L'année prochaine sera-t-elle celle des tournants pour la distribution ?" livre Alexandre Veau.Un point de l'étude qui n'a pas vraiment été bien reçu par les producteurs présents dans la salle." expose Nathalie Bueno, la directrice générale de Secrets de Voyages et présidente de Femmes du tourisme.Tout comme les tour-opérateurs, les GDS sont de plus en plus questionnés, quant à leur utilité.Le secteur n'a pas toujours des œillères, lorsque nous évoquons son avenir. Il parait au plus pressé et reste très terre à terre.