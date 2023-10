Air France : "La surcharge NDC prévue pour le 1er janvier 2024" 🔑

TourMaG.com - Certains tour-opérateurs et agents de voyages s'inquiétaient d'un possible ralentissement des ventes à l'automne, craignant que l'inflation nedécourage les Français. Ce n'est visiblement pas le cas...



Henri Hourcade : Comme dans tous les secteurs, nous avons connu une hausse de nos coûts, notamment celle du fuel et des charges salariales.



Après, nous ne devons pas oublier que les prix sont fixés par l'offre et la demande. Si nous en tant que dirigeants de compagnie nous fixions les prix, alors aucun transporteur ne perdrait d'argent.



Sauf que nous devons répondre aux besoins et aux capacités des clients, ce sont eux les vrais décisionnaires. L'ensemble des prix de l'industrie a été revu à la hausse, en raison de l'augmentation des charges, mais nous sommes vigilants sur la réaction du marché.



Après, depuis la fin de l'été, nous ne pouvons pas parler de hausse, mais plutôt de stabilisation des prix.



TourMaG.com - Des tarifs qui pourraient encore augmenter à cause de la taxe imposée sur les grands aéroports. Allez-vous la répercuter aux clients ?



Henri Hourcade : A l'arrivée oui, car les aéroports vont de toute manière nous répercuter leurs coûts. Ce sont les compagnies qui financent les infrastructures aéroportuaires.



Il n'y a pas de miracles.



Air France a un plan de réduction de son impact carbone qui est important et une priorité avec l'acquisition de nouveaux avions. Nous ne trouvons pas ça juste les fléchages vers le ferroviaire alors que nous faisons en parallèle des efforts très importants pour être moins impactant.



Cette taxe qui va financer le train provoquera une distorsion de concurrence, puisque la plateforme de Beauvais n'est pas concernée, alors que c'est un hub d'un concurrent important sur la clientèle parisienne.



Nous ne trouvons pas ça normal, car la distorsion est manifeste. C'est un vrai problème pour le pavillon français, et c'est injuste. Nous aimerions que le Gouvernement revienne sur cette décision.



Nous ne sommes pas contre les taxes. Elles représentent pour le Groupe environ 3 milliards par an. Nous sommes demandeurs de support de l'Etat, mais il faut que ce soit fléché vers le transport aérien.