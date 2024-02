Agences de voyages : silence, on bosse ! 🔑

S'ils ont signé pour vendre du rêve, ces vendeurs, à la fois experts, psychologues et "soldats" en première ligne face à des clients de plus en plus exigeants et aux demandes "hors sol", ont intérêt à avoir le cœur bien accroché et un mental d'acier.



Parfois bien seuls au fond de leur point de vente, ils n'ont pas tous l'occasion de se confier sur la dureté de leur quotidien, sur les crises d'angoisse ou de larmes que peut déclencher une erreur sur un dossier, sur le mental encore éprouvé depuis le Covid, sur la façon dont ils ont été licenciés en 10 minutes par téléphone après des années de bons et loyaux services au sein de la même boite pour cause de pandémie mondiale.



Je parle de l'envers du décor, celui qu'on ne décrit pas dans les journaux. Celui où le client vient en agence prendre les informations avant réserver seul sur Internet, laissant à penser que le métier d'agent de voyages est has been.



Celui dans lequel la direction assomme de mails et de procédures chronophages ses collaborateurs, pour qu'ils accroissent encore leurs objectifs, les empêchant de faire ce qu'ils aiment réellement dans leur métier : vendre des voyages de rêve à leurs clients.



Celui dans lequel certains conseillers ont de quoi se sentir seuls...



Alors aujourd'hui, je jette (sûrement) un pavé dans la mare, mais seulement pour leur rappeler - notamment à ceux qui travaillent dans le loisir - que si la satisfaction du client est essentielle, leur bien-être professionnel est vital car l'un ne va pas sans l'autre !