L. Abitbol (Selectour) : « L'année prochaine, nous ferons des forces de vente aussi grandes qu'un congrès »🔑

Si la technologie était le thème central de ces 3èmes forces de vente Affaires et Tourisme, le « service » l'était tout autant.



Le président du directoire a donc insisté sur l'importance pour les conseillers voyages de trouver « le bon mix entre être un bon vendeur et un expert ». Des termes qui ont suscité le débat au sein de la salle.



Difficile en effet pour certains agents de voyages de voir l'étendue de leur expertise réduite à de la vente pour faire du chiffre.



C'est notamment le cas pour les conseillers loisir, pour qui la relation avec la clientèle, les qualités humaines telles que l'écoute et l'empathie, sont essentielles. « Mon patron me demande toujours de faire plus de chiffre, de marger plus, nous a confié une conseillère voyage. Mais que fait-il de la fidélisation ? Si je quitte son agence, je sais que mes clients me suivront ».



Si les paroles de Laurent Abitbol ont rencontré un tel écho, c'est bien parce qu'une partie des distributeurs présents sont encore éprouvés par les années de pandémie. Certains ont perdu leur emploi, parfois licenciés d'une manière peu éthique.



D'autres - et ils sont nombreux - ont de plus en plus de mal à prendre le recul nécessaire face aux nouveaux comportements des clients : agressifs ; négociant les voyages au rabais mais exigeant de leur conseiller voyages qu'il soit disponible 24h/24 et rejetant sur lui la faute au moindre couac.