Forces de vente 2024 : Selectour fait un carton plein en Turquie 🔑

Thème de ces forces de vente, "Technologies et services" sont " deux mondes différents mais complémentaires et qui ont tant à offrir , a résumé Valérie Laroche, la directrice commerciale de Selectour lors de la plénière d'ouverture.



La technologie est un outil puissant qui permet d'enrichir les expériences de voyages mais attention ! Il faut l'utiliser de manière consciente et équilibrée ", a-t-elle ajouté, évoquant l'importance de l'authenticité et des émotions humaines dans le secteur du voyage.



Car, à la différence de l'intelligence artificielle, les conseillers voyages disposent d'un atout de taille : l'intelligence émotionnelle, qui leur permet de faire preuve à la fois de créativité, d'empathie, d'adaptabilité ou encore d'un sens de l'éthique.



"N'oubliez pas que vous êtes responsables des expériences de voyages uniques pour vos clients. La technologie a apporté de nombreux avantages, mais il y a encore des domaines où elle ne peut pas rivaliser avec les qualités humaines" , a-t-elle souligné.



De son côté, Patricia Morosini est revenue, pour la partie voyage d'affaires, sur l'intelligence artificielle et le machine learning.



" C'est sans conteste un projet d'avenir pour notre profession. L'IA générative peut nous assister dans l'analyse de données ou dans la rédaction de contenus, et nous permettre d'accroître notre efficacité par exemple ". Une sorte de " copilote " qui va permettre aux voyageurs de " réserver plus facilement et aux conseillers voyages de faire des propositions optimisées.



D'ici 2026, 30% des nouvelles applications utiliseront l'IA pour proposer des interfaces utilisateurs adaptatives et personnalisées ", a-t-elle poursuivi.



L'innovation technologique va donc continuer à modeler l'avenir du tourisme. Mais pour l'heure, " les acteurs du voyage d'affaires sont chahutés par la fragmentation des contenus. Là où quasiment tout était centralisé sur les GDS, le contenu est aujourd'hui éclaté. L'offre est plus large, mais cela n'est pas toujours facile de s'y retrouver ", a constaté la directrice du voyage d'affaires de Selectour.



Selon elle, " on passe plus de temps aujourd'hui à trouver les outils, et cela impacte directement la productivité et la satisfaction de nos clients ".



Néanmoins, a-t-elle conclu, " nous sommes confiants dans les nouvelles solutions que nous lançons, comme Izirez (la future plateforme de réservation qui sera lancée au cours du 1er trimestre 2024, ndlr), même si nous savons qu'à ce stade, elles sont encore perfectibles ".



Sa vision de l'avenir des agences de voyages : " une combinaison harmonieuse de la technologie et du service pour véritablement transformer l'expérience du voyageur ".