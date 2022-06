Air Austral : j'ai testé pour vous la classe affaires

Chaque siège se transforme en lit entièrement plat, d’une longueur de 2 m avec ajout de matelas, oreiller et couette.



Le système de divertissements du Dreamliner avec son grand écran au format 16X9 tactile HD, propose de nombreux films récents ou anciens (en français, anglais...), des documentaires, séries TV, jeux, musiques....



On en profite d’autant plus qu’il est proposé avec un casque stéréo réducteur de bruit. Une télécommande permet (avec un peu de pratique) de contrôler le tout sans bouger de son fauteuil.



L’avion est aussi doté d’un système wifi (payant). Les lumières se tamisent peu à peu et je suis prêt maintenant à profiter pleinement de la croisière, soit en regardant un film ou autres divertissements, soit en travaillant (les sièges sont équipés de prises, lampes et d’une table assez grande pour pouvoir poser ordinateur ou tablette).



Il est 23h, l’hôtesse me propose soit de me réveiller 1h30 avant l’arrivée pour prendre le petit déjeuner, soit de me laisser dormir jusqu’aux procédures d’atterrissage.



J’opte pour la 1ère solution. Après un vol tout en douceur, aucune turbulence à observer, un steward me réveille à 5h45 (ça pique un peu) en me proposant un copieux petit déjeuner (expresso, viennoiseries, fruits, jus d’orange…).



Il fait un temps magnifique et je profite d’un panorama exceptionnel sur le lagon pendant l’atterrissage.



7h17, l’avion arrive à l’aéroport Dzaoudzi de Mayotte, 31 degrés de température extérieure annoncée.



Les vacances ont déjà commencé !