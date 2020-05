Air Austral maintient son programme de vols réduits

Air Austral maintient une activité réduite et à prolonger la suspension d’une grande partie de ses vols.



A ce jour, elle opère deux rotations Paris-Réunion par semaine, qu’elle continue d’assurer "pour les stricts besoins impérieux de voyage".



" Dans l’attente des modalités précises du déconfinement par le gouvernement français, s’agissant particulièrement du maintien des restrictions de voyage et de la quatorzaine stricte imposée aux passagers à leur arrivée à La Réunion, Air Austral reste mobilisée et se prépare à la reprise" indique un communiqué de presse.



"La compagnie reste ainsi en capacité, et si besoin était, de réactiver avec un préavis très court ses vols vers toutes ses destinations. L’activité restera cependant très dépendante de l’ouverture des frontières et de l’espace non-Schengen"



La compagnie poursuit également son pont aérien avec Mayotte : elle continue ainsi d’effectuer chaque semaine, les jeudis et dimanches, deux fréquences entre l’Aéroport Roland Garros et celui de Dzaoudzi au moyen de son Boeing 787-8.