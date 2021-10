Air Caraïbes : "Nous espérons reprendre Cuba cet hiver..." 🔒

(Les matériaux composites d’un avion comme l’A350 sont plus résistants ce qui a permis de diminuer la pression de la cabine.



Sur ce type d’appareil A350, A330neo, B787…) la pression correspond désormais à une altitude de 6000 pieds contre 8000 pieds pour les avions d'ancienne génération ndlr).

Nous avons été actifs de deux façons quand la situation s’est aggravée l’été dernier.Des hôpitaux normalement dimensionnés pour une trentaine de patients en réanimation sont montés à plus de 150 pour la Martinique et 90 ou 100 pour la Guadeloupe.Il a donc fallu dans un premier temps envoyer des soignants. Nous avons donc, comme les autres compagnies, été sollicités pour acheminer des soignants de Métropole dans le cadre de la solidarité nationale vers la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et aussi la Polynésie.Et puis il y a eu aussi les évacuations sanitaires dont nous sommes assez fiers. Air Caraïbes a réalisé treize vols depuis la Martinique, la Guadeloupe et un vol depuis la Polynésie (plus de 20 heures de vol via la Guadeloupe).C’est une fierté car on peut dire que cela a permis de sauver des vies localement.C’est plus d’une centaine de personnes qui on pu être évacuées et donc de lits libérés grâce à notre réactivité. Nous nous sommes préparés rapidement pour transformer nos avions.Là ou habituellement un appareil comme les nôtres ne peuvent transporter que deux civières, nous sommes montés jusqu’à 12 civières grâce à une excellente collaboration avec la DGAC, que nous remercions, pour trouver des solutions d’emport de grandes quantités d’oxygène à bord pour les malades et faire certifier nos aménagement de la cabine dans les meilleures conditions de sécurité.Nos équipages ont également répondu présent et se sont portés volontaires sur ces vols difficiles d’un point de vue psychologique car nous avons évacués beaucoup de jeunes.Fort de cette expérience, nous travaillons aujourd’hui avec l’Etat sur des solutions de rapatriement. Nous avons également pris contact avec des compagnies d’assistance qui ont été intéressées par nos capacités.S’il y’ a un accident de bus ou de train à l’autre bout du monde et qu’il faut ramener une dizaine de personnes, nos solutions sont mieux adaptées et moins onéreuses que l’affrètement de petits avions…Oui. Nous avons acquis en un mois une vraie expertise. Nous sommes prêts à proposer notre savoir-faire sur des situation d’urgence.De plus nous avions un avion parfaitement adapté : l’A350 qui, grâce à une cabine très bien pressurisée offre un confort supplémentaire appréciable surtout pour des passagers en réanimation.