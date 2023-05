Air France - KLM réduit sa perte nette au 1er trimestre

Au premier trimestre Air France - KLM a observé les tendances suivantes par zones géographiques :



- Atlantique Nord : la reprise de la demande a continué d'être tirée par le point d'origine Amérique du Nord, avec un impact positif sur le yield. La reprise du trafic d'affaires s'est maintenue à l'indice ~75/80 par rapport aux niveaux pré-Covid et les coefficients d’occupation des cabines premium ont enregistré une bonne performance.



- Amérique latine : forte performance avec en moyenne une augmentation supplémentaire du yield de 33% par rapport au 1er trimestre 2022. Le coefficient d'occupation s'est établi à 90 %, soutenant ainsi les niveaux élevés de recettes unitaires.



- Asie et Moyen-Orient : la performance a bénéficié de capacités supplémentaires avec la réouverture de la Chine (Pékin et Hong Kong). Une bonne performance avec de forts rendements principalement pour la zone Grande Chine, le Japon et la Corée, grâce aux cabines premium. Par rapport à l'année dernière, l'augmentation du yield est plus limitée que dans les autres régions en raison des yields exceptionnellement élevés en Asie l'année dernière en raison d'une capacité très limitée. 5



- Caraïbes et océan Indien : la capacité a été réduite par rapport à l'année dernière, période au cours de laquelle elle était déjà supérieure au niveau d'avant Covid. L'environnement de yield a été positif comme en témoigne l'augmentation de 27% par rapport à l'année dernière.



- Afrique : forte performance en ligne avec le trimestre précédent, tirée par l'Afrique de l'Ouest et centrale pour Air France et par l'Afrique de l'Est et du Sud pour KLM. Les yields se sont maintenus à de bons niveaux, principalement grâce à la performance des cabines premium en Afrique de l'Ouest et centrale.



- Court et moyen-courrier : l'amélioration des yields et l'augmentation du coefficient d'occupation ont compensé en partie pour KLM et en totalité pour Air France la perte de recettes liée à la baisse des capacités.