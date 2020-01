Air France dévoile les nouvelles cabines de son Boeing 777-300 (photos)

Il en a fait une priorité pour changer l'image de la compagnie, la montée en gamme d'Air France devient de plus en plus palpable.



Si Benjamin Smith souhaite faire d'Air France un transporteur premium et leader sur le marché européen, la récente collaboration avec le designer Brandimage va dans ce sens.



Air France vient de dévoiler ses nouvelles cabines qui seront présentes dans le Boeing 777-300 d'Air France dévolu à la zone caribéenne et l’Océan Indien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la compagnie nationale passe un nouveau cap.



En effet, les cabines semblent élégantes et sobres, même les places en Economy arborent un " design élégant et intemporel " selon le communiqué de presse.