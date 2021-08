Air France : voici les premiers visuels du nouveau salon à Paris-Charles de Gaulle

Le nouveau salon d'Air France est signé Jouin Manku

Air France vient de dévoiler les premières images et aspirations pour son nouveau salon réservé aux clients Business et Flying Blue Elite Plus du réseau court et moyen-courrier de la compagnie nationale. Etendu surplus de 3 000m2 et comprenant 570 places assises, le lieu se veut en véritable"îlot de calme et de sérénité au coeur de l’activité aéroportuaire".

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 26 Août 2021

Lu 250 fois