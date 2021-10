Airbnb présente sa... carte cadeau

hôtes locaux à se préparer au retour des amateurs de glisse pour les prochaines vacances

Nous invitons également les organismes touristiques à prendre contact avec nous pour découvrir des opportunités de partenariat ou pour en savoir plus sur les programmes spécifiques destinés à leurs collaborateurs,

Ce n'est pas le seul sujet de la semaine, mais surtout les prochains mois, pour Airbnb.Faisant sans doute le constat que la plateforme est assez peu sollicitée pour les vacances d'hiver, notamment à la montagne, le géant américain vient de mettre en place un programme baptisé "Devenir hôte cet hiver avec Airbnb". L'enjeu serait d'aider les "" selon le communiqué.Via ce programme, Airbnb propose des solutions sur mesure pour toute personne ou organisation s'intéressant à l'hébergement touristique.Ainsi, les personnes intéressées pour transformer leur logement en hébergement de vacances sur Airbnb peuvent assister à un cours privé et gratuit avec un ambassadeur de la communauté d'hôtes pour en savoir plus sur l'activité." précise le communiqué.Dans les dernières tendances de réservation, Airbnb décèle une préférence pour les stations de ski traditionnelles et plus intimistes, les petits villages de montagne et les destinations connues pour leurs marchés et festivités de Noël.Quelles seront les conséquences de cette airbnbisation des stations ski ?