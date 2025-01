Allemagne, Espagne, Suède... Découvrez les actus internationales de la semaine [ABO]

Le ministre espagnol des Transports, Óscar Puente, a annoncé l'introduction d'Ce billet remplacera les actuelles subventions et réductions en vigueur depuis deux ans, prolongées de six mois en 2025. Au second semestre 2025, les réductions seront abaissées à 40%, et un billet unique pour le réseau Cercanías sera proposé à 20 euros.Ce modèle a séduit 17 millions d'utilisateurs réguliers.L'objectif espagnol est d'améliorer la répartition des ressources, d'offrir plus de confort aux usagers et de concentrer les efforts sur la qualité des transports publics.Un article à lire sur hosteltur.com