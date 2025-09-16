Amadeus et Shiji unissent leurs solutions pour l’hôtellerie

Amadeus et Shiji renforcent leur coopération en intégrant leurs solutions respectives afin de proposer aux établissements hôteliers une offre technologique unifiée.
L’objectif : réduire la fragmentation des outils, simplifier la gestion des fournisseurs et offrir une expérience plus cohérente aux hôteliers, quelle que soit leur taille ou leur marché.
L’accord prévoit la commercialisation croisée et l’intégration de plusieurs solutions clés des deux entreprises, parmi lesquelles Shiji Daylight PMS, Infrasys POS, Amadeus HotSOS, Amadeus Delphi, Amadeus iHotelier et l’Amadeus Central Reservation System (ACRS).
Grâce à une nouvelle connexion entre l’ACRS et les solutions Shiji, les hôteliers disposeront d’une interface unique permettant de centraliser inventaires, tarifs et disponibilités.
Hôtel : Amadeus et Shiji conservent leur indépendance
Grâce à ce partenariat, les hôteliers pourront obtenir l’ensemble des licences nécessaires auprès d’un seul fournisseur, tout en combinant les produits Amadeus et Shiji selon leurs besoins.
Les deux entreprises conservent cependant leur indépendance en matière de gestion de services, de sécurité et d’hébergement des données.
Selon Kevin King, CEO de Shiji International, cette collaboration "garantit aux hôtels l’accès aux outils les plus avancés au sein d’un écosystème entièrement connecté".
De son côté, Francisco Pérez-Lozao Rüter, President of Hospitality chez Amadeus, insiste sur la volonté de "remédier à la fragmentation historique du secteur".
