L’A321LR ouvre de nouveaux horizons pour Etihad Airways [ABO]

Signe impressionnant de cette volonté d’attirer le monde, le tout nouvel aéroport de Techo, flambant neuf, d’une superficie de 2 600 hectares, a été construit par une entreprise de construction publique chinoise et financé conjointement par le gouvernement cambodgien et une société privée, Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC).



Situé à 20 kilomètres au sud de la capitale, on ne s’étonnera pas du nom de la grande route construite pour y accéder : l’avenue Xi Jinping.



L’aéroport est beau, moderne, écologique et semble, pour le moment, totalement démesuré. Cependant, il doit permettre de voir affluer 13 millions de voyageurs par an et les autorités visent 50 millions de visiteurs d’ici 2050.



Il s’agit du deuxième plus grand aéroport à ouvrir au Cambodge en l’espace de deux ans, après celui financé par la Chine à hauteur de 1,1 milliard de dollars près du complexe d’Angkor.