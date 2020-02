Amadeus : les réservations des agences de voyage en hausse 0,5 % en 2019

Amadeus annonce des recettes en hausse de 12,8% à 5,57 milliards d'euros.



Les recettes ont notamment été boosté par celles des solution IT en 2019. Celles-ci ont augmenté de 26,2 %, pour atteindre 2,4 milliards d'euros, "grâce aux performances opérationnelles positives de Airline IT et de nos nouvelles activités, ainsi qu'à la consolidation de TravelClick".



L'EBITDA du groupe a progressé de 10,0% pour atteindre 2,24 milliards d'euros. Dans le secteur de la distribution, les réservations des agences de voyage ont augmenté de 0,5 %, pour atteindre 646,6 millions.



Dans le secteur des solutions informatiques, le nombre de passagers embarqués a augmenté de 7,5 %, pour atteindre 1,9 milliards.



" Le secteur des agences de voyage et des réservations aériennes a continué à se contracter au quatrième trimestre, entraînant une baisse globale de 0,9 % en 2019 (si l'on exclut l'Inde, il est resté globalement stable). " indique un communiqué.