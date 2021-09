Après le plan montagne, bientôt un Plan Avenir Littoraux ?

a exacerbé les faiblesses et les menaces préalablement identifiées qui pèsent sur le produit littoral français, et d’autre part, fragilisé considérablement son économie touristique.

Le littoral doit relever des défis colossaux afin de valoriser ses actifs, s’adapter aux changements climatiques, réinventer et diversifier son offre, faire face au vieillissement des infrastructures et équipements, répondre à la problématique de l'hébergement des saisonniers, consolider durablement et de manière responsable son économie,

en espérant que l’Etat soit au rendez-vous du devenir des territoires littoraux en partenariat avec les Collectivités Territoriales.

Alors que la clientèle étrangère a fait un timide retour, en hausse de 10% par rapport à l'été 2020, la fréquentation depuis le début de l'année est en baisse de 10%, en comparaison avec l'année 2019.Un recul qui n'explique pas la demande du président de Charentes Tourisme.Le Plan Avenir Littoraux s'explique surtout par le fait que la crise "Ce n'est pas tout, en raison du réchauffement climatique et notamment de la montée des océans, les cotes françaises vont devoir se réinventer. Et la réinvention commence maintenant et non demain." poursuit Stéphane Villain.Et l'élu de conclure, "Les bases sont posées...Cette demande est la 2e de Stéphane Villain, suite à sa lettre envoyé au gouvernement pour sauver l'industrie touristique non seulement de son département, mais aussi de la France, en février dernier.