Après une année d'implantation RateHawk se félicite de ses chiffres sur le marché français

Le chiffre d'affaires affiche un record trimestriel de performance de l'entreprise en France, dépassant l'objectif trimestriel.



Pour 2020, nous prévoyons de continuer à générer une croissance solide à long terme tout en restant concentrés sur les améliorations technologiques, l'acquisition de nouveaux partenaires, l'activation des partenaires existants et la mise en œuvre d'importantes intégrations d'API,

Notre activité exceptionnelle, notre service de pré-vérification, notre service d'assistance francophone, notre interface intuitive et notre carte interactive ne sont que quelques exemples des avantages disponibles.



Nous continuerons à investir nos ressources dans les produits et le service client en France,

" explique Felix Shpilman, PDG de RateHawk. Si les réservations domestiques ont plébiscité Paris, Lyon et Strasbourg à l'étranger les USA (New York)? l'Espagne (Madrid, Barcelone), l'Italie (Rome, Venise), le Royaume-Uni (Londres) trustent les 1ères places.En 2019, RateHawk a lancé ses versions grec, serbe, hongrois, bulgare, turc et roumain." souligne Felix Shpilman.