Arcachon Ecotours : "J’ai des demandes vraiment qualifiées en termes de RSE" 🔑

Clairement. Au début, à la création de l’entreprise, j'avais très peu de demandes axées sur le côté environnemental. Depuis un an ou deux, j’ai des demandes vraiment qualifiées en termes de RSE.



Pour moi, le Covid a été un bon catalyseur pour repasser sur des valeurs locales, de circuits courts, d’activités de pleine nature... Après, la transformation de l'entreprise prend du temps, l'évolution vers les pratiques RSE est longue, même si certains, comme par exemple Decathlon, sont déjà très en avance par rapport à beaucoup d'autres.



J'essaie souvent de proposer des ateliers d'intelligence collective, type la fresque du climat. Et il s'avère que, souvent, les prospects me disent mais : Non, on le fait déjà à Paris. Et ça, c'est récent. Les entreprises ont commencé à acter leurs mutations vers ces pratiques. Chacune à leur rythme.



Pour autant, tout n’est pas gagné. Sur les 80 demandes reçues depuis le début de l'année, 20 étaient vraiment qualifiées RSE.



C'est plus qu'avant, mais ce n'est pas encore la totalité des demandes.

Malheureusement, ça se fait encore. Mais, ils se rendent compte que ce n'est pas bien. Soit c’est mauvais par rapport à l’image ou à leurs convictions.



C'est encore le problème de nos jours. S’il y a un responsable RSE dans la majeure partie des entreprises, quand le pôle RSE est rattaché à la direction, on sait que l’ambition derrière est d’opérer des mutations profondes. Quand il est rattaché au pôle communication, ce n’est pas la même démarche.



Mais, en effet, la majeure partie de mes clients ne sont pas encore prêts à faire un séjour avec un repas végétarien le midi et le soir et un après-midi de collecte de déchets sur la plage.



Ou alors sous un format plus interactif, par exemple en remontant à l'origine du déchet : vous collectez, vous triez et ensuite, vous racontez une histoire. Le storytelling, c'est la base du jeu. La meilleure histoire racontée, la plus proche de la réalité remporte le plus de points.

Clairement, ils savent qu'ils en ont besoin. Dans certains groupes, les participants ne se voient pas de l'année parce qu'ils sont tous en télétravail, ils ont clairement besoin de relations humaines.



Tisser des liens et mieux se connaître entre collaborateurs, cela permet d'être plus efficaces, ce n'est plus à prouver, c'est aujourd'hui une évidence.