Atout-France : 68% des Français envisagent un séjour en France lors des 6 prochains mois

Le patriotisme touristique tant espéré et poussé par le gouvernement français aura sans doute permis de limiter la casse dans l'industrie.



Si l'été a été dans l'ensemble de l'Hexagone plutôt bon, en terme de fréquentation, il le doit à la clientèle domestique.



Et pour l'arrière-saison, ce sera sans nul doute pareil.



Selon le dernier baromètre mensuel d’Atout France et de l’Office de tourisme et des Congrès de Paris, le marché domestique reste solide et alors que la situation est plus contrastée auprès des clientèles étrangères.



Près de 68% des Français interrogés prévoient des séjours tricolors dans les six prochains mois.



Le deuxième nation ayant fait de notre pays une future destination n'est autre que la Belgique (24%), devant la Suisse (15%) et les Pays-Bas (12%).



Dans les dernières positions se trouvent l'Italie (6), les USA (5%) et le Royaume Uni.