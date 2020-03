Aussie Specialists : Tourism Australia invite 8 agents de voyages pour un éductour

Tourism Australia en partenariat avec les offices de tourisme du Territoire du Nord, l'Australie du Sud et la compagnie aérienne Singapore Airlines invitent huit agents de voyages à participer à un éductour du 27 avril au 9 mai 2020 (au départ de Paris CDG).



Ce voyage leur permettra de découvrir deux régions emblématiques du continent australien : le nord, au départ de Darwin, où ils découvriront le Top End tropical et les parcs nationaux de Kakadu, de Nitmiluk (Katherine Gorge) et de Litchfield.



Puis le sud, à Kangaroo Island avant de traverser les paysages de la Péninsule de Fleurieu, pour finir par une visite des hauts lieux d’Adélaïde.