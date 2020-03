Avec ses stories, Twitter peut-il enfin conquérir les pros du tourisme ?

« Nos utilisateurs nous disent souvent qu’ils n’osent pas poster sur Twitter car leurs messages peuvent être vus par tout le monde, et que n’importe qui peut y répondre », explique Kayvon Beykpour.



« Nous espérons inciter les gens à partager des pensées fugaces qu’ils n’auraient peut-être pas tweeté .»



Après avoir étendu le nombre de caractères à 280 contre 140 jusqu'en novembre 2017, Twitter souhaite surtout se démocratiser et apporter toujours plus d'interaction.



D'un côté, c'est une volonté louable pour un réseau qui peine à se trouver un modèle économique, puisqu'une seule fois il a pu déclarer un bénéfice net en 2018.



Avec ce modèle de stories, non seulement Twitter va se conformer à une mode de conversation, mais aussi pouvoir plus facilement toucher les annonceurs.



Pour le moment rien ne dit que les stories débarquent en France, mais une chose est sûre, il restera à convaincre l'industrie touristique. Et ce n'est pas gagné.



Si ce n'est les compagnies aériennes ou les transporteurs ferroviaires, notamment pour informer leurs passagers de problèmes, peu de professionnels ont compris les enjeux du réseau social.



Ils sont encore moins nombreux à avoir constitué une communauté, TUI (France) comptabilise 2 890 abonnés, Selectour 3 385, Expedia (France) un peu plus de 3 400, etc.



Le chemin sera encore long, d'autant que les usages et les interactions sont pour la plupart très faibles.



Et vous quel usage faites vous de Twitter ?