Avoirs, voyages annulés : de nouvelles obligations pour les garants 🔑

Les garants vont devoir supporter beaucoup plus de risques, suite à cette décision.



Jusqu'à présent, en cas de faillite, la garantie financière couvrait le remboursement et rapatriement des clients. Autrement dit, uniquement les conséquences de la faillite elle-même.



Dorénavant, ils devront aller plus loin,

L'Europe est une source de protection pour les uns et d'angoisse pour les autres.Dans le voyage, les consommateurs sont surprotégés au détriment de l'entrepreneuriat, tant le droit devient de plus en plus restrictif. Et alors qu'au niveau des vols secs les instances veulent durcir les droits des passagers, les garants ne sont pas en reste.Cette fois-ci, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un rendu dans le courant de l'été passé totalement inaperçu qui pourrait pourtant bien remodeler le paysage de la garantie financière, impliquant l'avenir des organismes de garantie, telle l'APST." nous confie Benoit Chantoin, le directeur des affaires juridiques et des consommateurs à l'ECTAA. Et pour aller plus loin, plongeons-nous avec bonheur et délectation, dans l'arrêt de la CJUE du 29 juillet 2024, opposant des voyageurs aux spécialistes belges (MS Amlin) et autrichien (HDI Global) de la réassurance.