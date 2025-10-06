B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

Le nouvel hôtel propose une diversité de chambres adaptées à tous les types de voyageurs : doubles, twins, familiales ou supérieures, avec dix chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Chaque chambre dispose d’une literie Bultex haut de gamme, d’une climatisation individuelle, d’une salle de bains privative, du Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat. Les clients bénéficient également d’un petit-déjeuner généreux, d’un local vélo sécurisé et d’un service d’e-conciergerie.



L’ouverture de ce 12ᵉ hôtel belge s’accompagne de la création d’une vingtaine d’emplois directs et indirects, portant à environ une centaine le nombre de collaborateurs B&B HOTELS dans le pays.



Le groupe met l’accent sur la formation continue et le développement professionnel de ses équipes, avec des partenariats et des formations spécialisées dans les métiers hôteliers.