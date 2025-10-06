B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

Le groupe hôtelier B&B HOTELS poursuit son expansion en Belgique avec l’inauguration, le 1er octobre 2025, de son tout nouvel établissement à proximité immédiate de l’aéroport de Bruxelles.
Avec 255 chambres, le B&B HOTEL Brussels Airport devient le plus grand hôtel de l’enseigne dans le pays et marque la 12ᵉ implantation belge du groupe.
Présent dans huit villes belges, dont Bruxelles, Anvers et Mons, B&B HOTELS renforce ainsi sa présence dans la capitale européenne, où il possède déjà deux hôtels en centre-ville.
Ce choix stratégique, à deux pas de l’aéroport, répond à une demande croissante de voyageurs à la recherche d’un hébergement pratique, confortable et abordable.
"L’ouverture du B&B HOTEL Brussels Airport illustre notre volonté d’ancrer durablement la marque en Belgique. En choisissant un emplacement clé, nous offrons aux voyageurs un point de repère fiable et accessible", explique Grégory Marchand, directeur des ventes et du revenu pour B&B HOTELS Belgique et Luxembourg.
B&B HOTEL Brussels Airport : une offre complète et moderne
Le nouvel hôtel propose une diversité de chambres adaptées à tous les types de voyageurs : doubles, twins, familiales ou supérieures, avec dix chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Chaque chambre dispose d’une literie Bultex haut de gamme, d’une climatisation individuelle, d’une salle de bains privative, du Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat. Les clients bénéficient également d’un petit-déjeuner généreux, d’un local vélo sécurisé et d’un service d’e-conciergerie.
L’ouverture de ce 12ᵉ hôtel belge s’accompagne de la création d’une vingtaine d’emplois directs et indirects, portant à environ une centaine le nombre de collaborateurs B&B HOTELS dans le pays.
Le groupe met l’accent sur la formation continue et le développement professionnel de ses équipes, avec des partenariats et des formations spécialisées dans les métiers hôteliers.
Une croissance ambitieuse
Depuis sa création en 1990, B&B HOTELS a connu une expansion rapide, avec aujourd’hui plus de 900 hôtels dans 19 pays.
En Belgique, le groupe vise 25 à 30 établissements d’ici 2030, soutenu par un taux d’occupation moyen de 80% qui témoigne de l’attrait de son concept « value-for-money » combinant simplicité, modernité et accessibilité.
