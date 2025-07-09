Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe Hotels & Resorts renforce son engagement en matière de tourisme durable - Depositphotos @jittawit.21
Bahia Principe Hotels & Resorts a renouvelé ses certifications Travelife pour ses hôtels situés en Espagne, en République dominicaine et en Jamaïque, soulignant ainsi son engagement continu pour un tourisme responsable.
Cette distinction, valable deux ans, est accordée aux établissements qui respectent des normes strictes en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG) et qui s’engagent à améliorer continuellement leurs pratiques durables.
Le processus d’évaluation de Travelife inclut la gestion efficace des ressources naturelles, la réduction des déchets notamment des plastiques à usage unique, l’utilisation responsable des produits chimiques, le respect des droits des travailleurs et la contribution au développement économique local.
Les hôtels certifiés peuvent afficher le sceau Travelife sur place, attestant de leur engagement en faveur d’un tourisme durable.
Bahia Principe : poursuite de la stratégie écoresponsable
Au sein des établissements Bahia Principe, cet engagement se traduit par diverses actions, comme le recours à des fournisseurs locaux et la réduction des plastiques grâce à des stratégies circulaires.
Des produits à usage unique, tels que les articles de toilette, la vaisselle jetable, les emballages alimentaires ou les sacs de linge, sont progressivement limités.
Parallèlement, les hôtels du groupe au Mexique disposent de certifications spécifiques : EarthCheck Certified et Playas Limpias (Clean Beaches).
Le programme EarthCheck, reconnu par l’Organisation mondiale du tourisme, permet de mesurer et de suivre des indicateurs environnementaux et sociaux tels que les émissions de carbone, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau, le traitement des déchets ou la protection de la biodiversité, avec des audits indépendants annuels.
La certification Clean Beaches récompense, quant à elle, les efforts soutenus des établissements pour la protection du milieu marin.
