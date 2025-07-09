Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Le groupe maintient ses standards ESG en Espagne, République dominicaine et Jamaïque

Bahia Principe Hotels & Resorts renforce son engagement en matière de tourisme durable en renouvelant ses certifications Travelife pour ses établissements en Espagne, en République dominicaine et en Jamaïque.

Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 27 Août 2025

