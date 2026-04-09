Barceló Hotel Group scelle une alliance stratégique avec Kempinski

Barceló Hotel Group est la division hôtelière du groupe Barceló, entreprise familiale spécialisée dans le tourisme fondée en 1931 à Majorque, en Espagne, et toujours détenue et dirigée par la famille Barceló. Il s’agit aujourd’hui du deuxième groupe hôtelier espagnol en termes de nombre de chambres et de l'un des 30 plus grands groupes hôteliers au monde, avec 288 hôtels et 65 000 chambres répartis dans 30 pays en Europe, en Amérique, en Afrique et au Moyen-Orient.



Son portefeuille d’adresses est commercialisé sous quatre marques (Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels) qui comprend des hôtels urbains contemporains, des complexes hôteliers tout compris et des boutique hôtels de luxe



Aux États-Unis, Barceló Hotel Group opère par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Crestline Hotels & Resorts, une société indépendante de gestion hôtelière qui supervise des établissements dans tout le pays.



De son côté, le groupe Kempinski est la plus ancienne société hôtelière de luxe d'Europe : il a été fondé en 1872. Son riche héritage se conjugue à l'exclusivité et au caractère singulier de ses établissements.



Le groupe Kempinski exploite actuellement 73 hôtels et résidences dans 30 pays, et compte plus de 22 projets prestigieux en cours de développement à travers le monde.