Barceló Hotel Group scelle une alliance stratégique avec Kempinski

Barceló Hotel Group est la division hôtelière de l'entreprise familiale Barceló spécialisée dans le tourisme fondée en 1931 © lma_dp/ Deposit Photos
Le groupe hôtelier familial espagnol Barceló Hotel Group a signé un accord de partenariat pour la gestion d'une collection d’hôtels appartenant au portefeuille du groupe Kempinski
« Cette alliance s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'expansion internationale et constitue une étape importante dans la consolidation de notre position à l'échelle mondiale en tant qu'acteur hôtelier international de premier plan », explique Raúl González, CEO EMEA de Barceló Hotel Group.
Aux termes de l'accord de partenariat, Barceló déploiera des services commerciaux et opérationnels à forte valeur pour les établissements sélectionnés au sein du portefeuille Kempinski.
« Cette alliance s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'expansion internationale et constitue une étape importante dans la consolidation de notre position à l'échelle mondiale en tant qu'acteur hôtelier international de premier plan », explique Raúl González, CEO EMEA de Barceló Hotel Group.
Aux termes de l'accord de partenariat, Barceló déploiera des services commerciaux et opérationnels à forte valeur pour les établissements sélectionnés au sein du portefeuille Kempinski.
"Une opportunité stratégique pour Barceló Hotel Group de consolider sa présence dans le segment du luxe"
À travers ce partenariat, Barceló Hotel Group contribuera à renforcer durablement la compétitivité sur le marché international en apportant :
- Une efficacité opérationnelle accrue, grâce à sa vaste expérience et à sa présence à grande échelle sur des marchés stratégiques.
- De meilleures performances commerciales, portées par une distribution multicanale mondiale pleinement intégrée.
- Un accès à de larges capacités de marketing et de promotion sur les principaux marchés émetteurs.
Cette collaboration représente également une opportunité stratégique pour Barceló Hotel Group de consolider sa présence dans le segment du luxe sur des destinations prioritaires.
Elle permettra aussi aux deux groupes de conjuguer leur savoir-faire afin de stimuler le développement et la compétitivité des hôtels composant cette collection, détaille un communiqué.
- Une efficacité opérationnelle accrue, grâce à sa vaste expérience et à sa présence à grande échelle sur des marchés stratégiques.
- De meilleures performances commerciales, portées par une distribution multicanale mondiale pleinement intégrée.
- Un accès à de larges capacités de marketing et de promotion sur les principaux marchés émetteurs.
Cette collaboration représente également une opportunité stratégique pour Barceló Hotel Group de consolider sa présence dans le segment du luxe sur des destinations prioritaires.
Elle permettra aussi aux deux groupes de conjuguer leur savoir-faire afin de stimuler le développement et la compétitivité des hôtels composant cette collection, détaille un communiqué.
Deux groupes installés depuis longtemps
Barceló Hotel Group est la division hôtelière du groupe Barceló, entreprise familiale spécialisée dans le tourisme fondée en 1931 à Majorque, en Espagne, et toujours détenue et dirigée par la famille Barceló. Il s’agit aujourd’hui du deuxième groupe hôtelier espagnol en termes de nombre de chambres et de l'un des 30 plus grands groupes hôteliers au monde, avec 288 hôtels et 65 000 chambres répartis dans 30 pays en Europe, en Amérique, en Afrique et au Moyen-Orient.
Son portefeuille d’adresses est commercialisé sous quatre marques (Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels) qui comprend des hôtels urbains contemporains, des complexes hôteliers tout compris et des boutique hôtels de luxe
Aux États-Unis, Barceló Hotel Group opère par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Crestline Hotels & Resorts, une société indépendante de gestion hôtelière qui supervise des établissements dans tout le pays.
De son côté, le groupe Kempinski est la plus ancienne société hôtelière de luxe d'Europe : il a été fondé en 1872. Son riche héritage se conjugue à l'exclusivité et au caractère singulier de ses établissements.
Le groupe Kempinski exploite actuellement 73 hôtels et résidences dans 30 pays, et compte plus de 22 projets prestigieux en cours de développement à travers le monde.
Son portefeuille d’adresses est commercialisé sous quatre marques (Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels) qui comprend des hôtels urbains contemporains, des complexes hôteliers tout compris et des boutique hôtels de luxe
Aux États-Unis, Barceló Hotel Group opère par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Crestline Hotels & Resorts, une société indépendante de gestion hôtelière qui supervise des établissements dans tout le pays.
De son côté, le groupe Kempinski est la plus ancienne société hôtelière de luxe d'Europe : il a été fondé en 1872. Son riche héritage se conjugue à l'exclusivité et au caractère singulier de ses établissements.
Le groupe Kempinski exploite actuellement 73 hôtels et résidences dans 30 pays, et compte plus de 22 projets prestigieux en cours de développement à travers le monde.