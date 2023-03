Belambra recrute 1500 collaborateurs pour l’été 2023

« Nous abordons l’été avec optimisme. Le tourisme est plus que jamais un secteur dynamique, la saison hiver 2023 l’a encore démontré. Nos métiers doivent désormais retrouver leur attractivité. Dans ce contexte, Belambra s’adapte et se donne pour mission de former, d’accompagner et de développer les talents de ses collaborateurs en leur permettant, à tous les niveaux, d’acquérir des compétences pour la vie.



L’épanouissement des collaborateurs est une de nos priorités car c’est aussi leur engagement qui est au coeur de la satisfaction de nos clients. » souligne Alexis Gardy Président de Belambra Clubs.