Bilan été : Marseille-Métropole a résisté et surfé sur la “vague” touristique

Le mois d’août confirme les excellentes performances de juillet et redonne le moral à tous les acteurs de l’industrie touristique.



Et la suite est déjà là : “Marseille se prépare, ainsi, à une arrière-saison prometteuse. (...) La clientèle loisirs en septembre sera sans doute au rendez-vous, mais nous allons maintenant nous concentrer sur le tourisme d’affaires, secteur encore frileux et craignant une 4ème vague, même si les demandes repartent ces derniers jours »



Au niveau de la fréquentation et des nuitées, Marseille et Aix-en-Provence pointent en tête avec des progressions significatives : +24,1% de chiffre d’affaires pour un taux d’occupation au global de 82,6%.



A Marseille, les performances hôtelières des premières semaines d’août sont meilleures que les semaines précédentes avec des taux d’occupation quotidiens compris entre 79% et 94% et des performances globalement supérieures par rapport à la même période en 2020.